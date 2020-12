Approvato React-EU | ecco i primi fondi da Piano di Recovery europeo

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La plenaria del Parlamentohaoggi, con 654 voti favorevoli, 23 contrari e 17 astensioni il programma comunitario "-EU" da 47,5 miliardi di euro (a prezzi del 2018). Saranno probabilmente ideldi"Next Generation EU" ad arrivare negli Stati membri beneficiari, nel 2021, per contribuire a mitigare gli effetti immediati (nei prossimi due anni) della crisi del Covid-19. Con-EU sono stati stanziati 37,5 miliardi di euro per il 2021 (di cui 10,693 all'Italia e 10,269 alla Spagna, i due paesi maggiori beneficiari), e 10 miliardi di euro per il 2022. Gli aiuti saranno erogati attraverso istrutturali dell'Ue. Le operazioni saranno ammissibili al finanziamento dal primo febbraio ...