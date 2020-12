Amici 20, provvedimento disciplinare per Aka7even e altre tre sfide (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il daytime di oggi Oggi 16 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘Amici 20’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. I RAGAZZI VENGONO RIPRESI Qualche giorno fa, Esa non trova più il suo computer portatile. Per tale motivo la produzione del programma ha deciso di fare un’ispezione e trovare il pc. Purtroppo il computer non è stato ritrovato, ma in compenso la produzione ha visto le condizioni igieniche su cui riversa la casa dei 16 concorrenti. Maria De Filippi ha dato comunicazione che avrebbero avuto quattro ore per sistemare e pulire, ma oltre a questo, la produzione ha deciso di fare un sorteggio nella puntata di sabato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) Sarebbero stati estratti a caso tre nomi da ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il daytime di oggi Oggi 16 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘20’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. I RAGAZZI VENGONO RIPRESI Qualche giorno fa, Esa non trova più il suo computer portatile. Per tale motivo la produzione del programma ha deciso di fare un’ispezione e trovare il pc. Purtroppo il computer non è stato ritrovato, ma in compenso la produzione ha visto le condizioni igieniche su cui riversa la casa dei 16 concorrenti. Maria De Filippi ha dato comunicazione che avrebbero avuto quattro ore per sistemare e pulire, ma oltre a questo, la produzione ha deciso di fare un sorteggio nella puntata di sabato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale) Sarebbero stati estratti a caso tre nomi da ...

