Vaccino Covid Pfizer, il pressing per ottenere l’ok prima di Natale. L’Ema si riunisce il 21 dicembre per decidere (Di martedì 15 dicembre 2020) Berlino chiede che il farmaco di Pfizer-BioNTech venga approvato dalle autorità Ue entro il 23 dicembre e non il 29 come previsto: «Vogliamo iniziare la somministrazione già nel 2020». La richiesta di Speranza: «Ema acceleri le procedure di approvazione» Leggi su corriere (Di martedì 15 dicembre 2020) Berlino chiede che il farmaco di-BioNTech venga approvato dalle autorità Ue entro il 23e non il 29 come previsto: «Vogliamo iniziare la somministrazione già nel 2020». La richiesta di Speranza: «Ema acceleri le procedure di approvazione»

