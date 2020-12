Traffico Roma del 15-12-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale incidente all’altezza dell’uscita per i campi sportivi in direzione San Giovanni Ci sono code a partire dalla galleria Giovanni XXIII incolonnamenti anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico a partire dal Ponte delle Valli sempre sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti anche per ilintenso tra la via Nomentana e la rampa di ingresso per laL’Aquila e sulla tratto Urbano dell’a24 Ci sono code lungo l’intero percorso dalla tangenziale fino al Raccordo in uscita dalla città proprio sul raccordo in carreggiata interna code a tratti tra Cassia e Salaria dalla diramazione dinord alla Prenestina ed alla diramazione disu dall’appia Code anche in esterna ...