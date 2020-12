Tales of Arise arriverà nel 2021 | lo sviluppo procede bene e prossimamente arriveranno novità

badtasteit : #TalesofArise, lo sviluppo procede bene e Bandai Namco promette l'arrivo di nuove informazioni nel 2021 - Eurogamer_it : #TalesOfArise, lo sviluppo procede bene e in futuro ci saranno novità. - GamingToday4 : Tales of Arise: lo sviluppo sta procedendo bene, il producer promette novità -

Ultime Notizie dalla rete : Tales Arise

Multiplayer.it

Il General Producer della serie Tales of ha parlato brevemente di Tales of Arise, i cui lavori stanno procedendo bene. Ecco quanto ha svelato.. Tales of Arise è tra i molti giochi rimandati per il pro ...Lo sviluppo di Tales of Arise continua come dovuto, con notizie in arrivo il prossimo anno. Durante il live streaming del 25esimo della serie Tales of, Bandai Namco ha parlato brevemente di Tales of A ...