Roma, Smalling è pronto: sarà titolare contro il Torino (Di martedì 15 dicembre 2020) Paulo Fonseca ha deciso: Chris Smalling sarà titolare domani sera contro il Torino. Gli ultimi aggiornamenti Chris Smalling è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Lo riporta Sky Sport alla vigilia di Roma-Torino. Il difensore inglese ha giocato una spezzone di partita domenica contro il Bologna ed ora Paulo Fonseca è pronto a rimetterlo in campo dal primo minuti. Smalling non parte titolare in Serie A dalla partita con il Genoa dell’8 novembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Paulo Fonseca ha deciso: Chrisdomani serail. Gli ultimi aggiornamenti Chrisa riprendersi una maglia da. Lo riporta Sky Sport alla vigilia di. Il difensore inglese ha giocato una spezzone di partita domenicail Bologna ed ora Paulo Fonseca èa rimetterlo in campo dal primo minuti.non partein Serie A dalla partita con il Genoa dell’8 novembre. Leggi su Calcionews24.com

romanewseu : Verso #RomaTorino, tornano #Pedro e #Smalling. Ancora out #Mirante #ASRoma #RomanewsEU - siamo_la_Roma : ?? Contro il #Torino tornano #Pedro e #Smalling ?? Ce la fa anche #Kumbulla ???? E in porta confermato #PauLopez… - enricuz : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? Giovedì il Torino: tornano Pedro e Smalling. Cristante stop ?? Europa League, agli ottav… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? Giovedì il Torino: tornano Pedro e Smalling. Cristante stop ?? Europa League, a… - FedericoDima : @Andrea_82b15 @RickyTrevisani Come pensi che un “romanista” come lui sia al corrente di tutte queste cose. Non sa n… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Smalling Roma, Smalling è pronto: sarà titolare contro il Torino Calcio News 24 Roma, Smalling è pronto: sarà titolare contro il Torino

Paulo Fonseca ha deciso: Chris Smalling sarà titolare domani sera contro il Torino. Gli ultimi aggiornamenti. Chris Smalling è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Lo ri ... Dove vedere Roma-Torino in tv e streaming

Roma e Torino a duello per la 12ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla. Paulo Fonseca ha deciso: Chris Smalling sarà titolare domani sera contro il Torino. Gli ultimi aggiornamenti. Chris Smalling è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Lo ri ...Roma e Torino a duello per la 12ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.