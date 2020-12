Origgio (Varese) – Uomo si lancia dalla rampa del box e la moglie gli passa sopra con l’auto (Di martedì 15 dicembre 2020) Tragedia nel Varesotto nella mattinata di oggi, martedì 15 dicembre, dove un Uomo si è tolto la vita. Il suo corpo è stato trovato dalla moglie che, accidentalmente, gli è passata sopra con la macchina durante una manovra. Inizialmente si pensava che il 77enne fosse stato travolto e ucciso dalla moglie dopo essere caduto dalla Leggi su periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) Tragedia nel Varesotto nella mattinata di oggi, martedì 15 dicembre, dove unsi è tolto la vita. Il suo corpo è stato trovatoche, accidentalmente, gli ètacon la macchina durante una manovra. Inizialmente si pensava che il 77enne fosse stato travolto e uccisodopo essere caduto

