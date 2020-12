Milano si prepara al rientro in aula, un’app Tpl per scambio informazioni sul tragitto scuola-casa degli studenti (Di martedì 15 dicembre 2020) In vista del rientro in aula l’Agenzia TPL di Milano sta predisponendo un’applicazione web che permetterà agli studenti e alle loro famiglie di registrarsi come utenti del servizio TPL, consentendo lo scambio di informazioni necessario a garantire la sicurezza dello spostamento casa-scuola-casa L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) In vista delinl’Agenzia TPL dista predisponendolicazione web che permetterà aglie alle loro famiglie di registrarsi come utenti del servizio TPL, consentendo lodinecessario a garantire la sicurezza dello spostamentoL'articolo .

ADM_assdemxmi : RT @dianacomari: Serata zoom del #CircoloPD #Niguarda con il senatore @FraMirabelli in cui si è parlato delle azioni del Governo per aiutar… - radio_milano : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Speranza con le spalle al muro. Ha mentito sul piano pandemico L’Oms lo copre e si prep… - dianacomari : Serata zoom del #CircoloPD #Niguarda con il senatore @FraMirabelli in cui si è parlato delle azioni del Governo per… - ADM_assdemxmi : RT @Unicatt: Spettacoli, concerti, canti gospel, meditazioni, cerimonie. #Unicatt si prepara a vivere il #Natale. Lunedì #14dicembre, alle… - Mancinelli2020 : RT @Unicatt: Spettacoli, concerti, canti gospel, meditazioni, cerimonie. #Unicatt si prepara a vivere il #Natale. Lunedì #14dicembre, alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano prepara Bollettino Covid a Milano: tornano ad aumentare i contagi IL GIORNO Forum Risk Management. Fondi europei: un’opportunità da non farsi scappare

Sono tante le risorse in arrivo da Bruxelles per la sanità. La sfida è riuscire a elaborare strategie di medio periodo sfruttando ciò che il Covid ci ha insegnato. Fondamentale la partnership pubblico ... Dai vaccini “in volo” al censimento Istat

Nella puntata del 15 dicembre si parla di cronaca, cultura e sport. E se volete fare gli auguri c'è uno spazio per voi ... Sono tante le risorse in arrivo da Bruxelles per la sanità. La sfida è riuscire a elaborare strategie di medio periodo sfruttando ciò che il Covid ci ha insegnato. Fondamentale la partnership pubblico ...Nella puntata del 15 dicembre si parla di cronaca, cultura e sport. E se volete fare gli auguri c'è uno spazio per voi ...