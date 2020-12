Lo show dell’infrasettimanale | Pirlo sfida Gasp Conte avverte Gattuso | l’Inter non molla mai

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tentativi di conferme, panchine in bilico, scontri diretti e possibilità di fuga. Non manca davvero nulla al turno infrasettimanale che partirà martedì con Udinese-Crotone prima (18:30) e Benevento-Lazio poi (20:45). Al Vigorito va in scena il derby degli Inzaghi: Filippo contro Simone. Situazioni di classifica diverse, ambizioni radicalmente opposte ma sorprendentemente una recente situazione di risultati che impone ad entrambi di invertire la rotta. Poco spazio ai convenevoli anche se come ricorda Filippo “sarà difficile vedere Simone come un avversario”. Simone si aspetta un salto di qualità in difesa: la formazione biancoceleste ha subito 19 gol, solo nel 1960-61 (20) ne ha incassati di più. Ma prima spazio al confronto diretto per la salvezza tra Udinese e Crotone, entrambe reduci da una vittoria ai danni di Torino e Spezia. Contro i granata, gli uomini di Gotti hanno dato vita ad ...