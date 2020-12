Libia: Sarraj due giorni a Roma 'in visita privata' (Di martedì 15 dicembre 2020) IL CAIRO, 15 DIC - Il premier libico Fayez al-Sarraj è stato a Roma due giorni "in visita privata" ed è rientrato oggi a Tripoli. Lo riferiscono all'ANSA diverse fonti informate sugli spostamenti del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 dicembre 2020) IL CAIRO, 15 DIC - Il premier libico Fayez al-è stato adue"in" ed è rientrato oggi a Tripoli. Lo riferiscono all'ANSA diverse fonti informate sugli spostamenti del ...

fisco24_info : Libia: Sarraj due giorni a Roma 'in visita privata': Il premier libico è tornato oggi a Tripoli - ClaudioANSA : Libia: Sarraj due giorni a Roma 'in visita privata' - Mondo - ANSA - MaurizioBenazzi : Nuovi affari ENI in Libia: Descalzi incontra Al-Sarraj - MaurizioBenazzi : Nuovi affari ENI in Libia: Descalzi incontra Al-Sarraj - MaurizioBenazzi : Nuovi affari ENI in Libia: Descalzi incontra Al-Sarraj -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Sarraj Libia: Sarraj due giorni a Roma 'in visita privata' - Mondo ANSA Nuova Europa Libia: Sarraj due giorni a Roma 'in visita privata'

Il premier libico Fayez al-Sarraj è stato a Roma due giorni "in visita privata" ed è rientrato oggi a Tripoli. Lo riferiscono all'ANSA diverse fonti informate sugli spostamenti del capo del Consiglio ... Al Sisi è peggio di Videla ma Conte e Di Maio continuano a balbettare

Lo scandalo della Legion d'onore data da Macron al repressore egiziano non può mettere in secondo piano il fatto che su Regeni e Zaki Conte e Di Maio meritano la 'legion del disonore' per i solo silen ... Il premier libico Fayez al-Sarraj è stato a Roma due giorni "in visita privata" ed è rientrato oggi a Tripoli. Lo riferiscono all'ANSA diverse fonti informate sugli spostamenti del capo del Consiglio ...Lo scandalo della Legion d'onore data da Macron al repressore egiziano non può mettere in secondo piano il fatto che su Regeni e Zaki Conte e Di Maio meritano la 'legion del disonore' per i solo silen ...