Libero | Gomez | tappati il naso e resta a Bergamo Inutile aspettarsi un gesto di buon senso da Gasperini

Su Libero, Fabrizio Biasin scrive una lettera indirizzata al Papu Gomez. Ricostruisce quanto accaduto tra il calciatore e Gasperini nei giorni scorsi, fino allo sfogo di Gomez su Instagram di ieri e invita il Papu a rivedere il tutto. "È tutto decisamente triste, sciocco, controproducente. Ecco, controproducente". Lo è sia per Gomez che per l'Atalanta. E spiega perché ha deciso di scrivere al Papu e non a Gasperini. "Il dato di fatto è che sperare in un bon geste di Gasperini rasenta la "causa persa", mentre con te si può ragionare. tappati il naso e scegli ancora Bergamo, non te ne pentirai come tutte le volte che hai rinunciato al grano per costruire qualcosa di solido. E ci sei riuscito. Sei arrivato a un passo ...

