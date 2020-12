Grey’s Anatomy 17: il ritorno di George O’Malley (Di martedì 15 dicembre 2020) Grey's Anatomy 17 - T. R. Knight La nuova stagione di Grey’s Anatomy punta dritto al cuore dei telespettatori e, dopo l’onirico ritorno di Derek Shepherd (Patrick Dempsey), un altro personaggio comparirà nel sogno di Meredith (Ellen Pompeo), ancora tra la vita e la morte a causa del Covid-19. Si tratta di George O’Malley (T.R. Knight), morto nella quinta stagione e presente nel quarto della diciassettesima, che i telespettatori italiani vedranno stasera alle 21 su Fox. Tra tante incertezze della produzione causa Covid, la gioia di ritrovare un personaggio amato, che ha fatto la storia della serie e la cui drammatica uscita di scena ha fatto versare fiumi di lacrime agli appassionati. Meredith incontrerà George sulla stessa spiaggia sulla quale ha ritrovato il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 dicembre 2020) Grey's17 - T. R. Knight La nuova stagione dipunta dritto al cuore dei telespettatori e, dopo l’oniricodi Derek Shepherd (Patrick Dempsey), un altro personaggio comparirà nel sogno di Meredith (Ellen Pompeo), ancora tra la vita e la morte a causa del Covid-19. Si tratta di(T.R. Knight), morto nella quinta stagione e presente nel quarto della diciassettesima, che i telespettatori italiani vedranno stasera alle 21 su Fox. Tra tante incertezze della produzione causa Covid, la gioia di ritrovare un personaggio amato, che ha fatto la storia della serie e la cui drammatica uscita di scena ha fatto versare fiumi di lacrime agli appassionati. Meredith incontreràsulla stessa spiaggia sulla quale ha ritrovato il ...

