GACS | la garanzia statale sugli NPL cartolarizzati potrebbe essere rinnovata per un anno

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – La, unaconcessa dallo Stato italiano per agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche,per un ulteriore. Il Governo italiano avrebbe intenzione, a gennaio, di iniziare un dialogo con le istituzioni europee per prolungare il programma, altrimenti in scadenza a maggio, secondo quanto riporta Reuters. La, introdotta a febbraio 2016, prevede l’intervento dello Stato italiano adel rimborso delle note senior in operazioni di cartolarizzazione di crediti classificati a sofferenza. Lacopre i detentori dei titoli senior in caso di mancato pagamento delle somme dovute per capitale e interessi. Il provvedimento è già stato rinnovato nel ...