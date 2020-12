EUR USD pronta per un breakout rialzista in attesa della decisione della Fed

(Di martedì 15 dicembre 2020) La coppia EUR/USD vacilla oggi in vista dell’importantesui tassi di interesseFed e dei PMI manifatturiero e servizi. È quotata a 1,2152, che è di pochi pips al di sotto del massimo da inizio anno di 1,2178. Grafico a quattro ore EUR/USDFOMC Il prezzo EUR/USD si è mantenuto relativamente stabile dopo che la Banca centrale europea (BCE) ha emesso lasul tasso la scorsa settimana. Nella, la banca ha deciso di lasciare invariato il tasso di interesse e di aumentare il suo programma di quantitative easing di altri 500 miliardi di euro. Ciò ha portato la dimensione totale del QE a 1,85 trilioni di euro. Inoltre, la coppia ha anche reagito alle notizie positive sul vaccino Covid e all’accordo dei membri dell’UE ...

Nell’ultimo meeting la Banca Centrale Europea ha ulteriormente rafforzato il programma di acquisti per l’emergenza Covid e, come da attese del mercato, ha lasciato ancora una volta i tassi d’interesse ...L’EUR/USD sta cercando di stabilirsi al di sopra del livello di resistenza più vicino a 1,2155 mentre il dollaro USA rimane per lo più piatto rispetto a un ampio paniere di valute. L’indice del ...