Corte dei Conti, De Luca: abbiamo risparmiato (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In relazione alla nota stampa della Corte dei Conti diffusa la scorsa notte dopo le ore 22, si ripubblica il comunicato trasmesso lo scorso 7 settembre: "...L'indagine triennale verte su questo interrogativo: i collaboratori che a turno accompagnano il Presidente della Regione, erano solo collaboratori o facevano anche lavoro di segreteria mobile?Si comunica altresì che l'organizzazione dell'Ufficio di segreteria della Presidenza attuale, rispetto a quella precedente, ha comportato un risparmio di 84.000 euro l'anno". Massima serenità rispetto alle valutazioni che farà la Corte dei Conti. Ogni provvedimento è stato vagliato dall'Ufficio di Gabinetto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

