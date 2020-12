‘Contemporaneamente’, torna l’arte a Napoli: in mostra due gallerie sannite (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti‘Contemporaneamente’ è un’apertura collettiva di oltre 30 spazi per l’arte contemporanea campana che nei giorni 17-18-19 dicembre aprono le loro porte con l’intenzione di dare un segnale forte di coesione e per celebrare la vivacità della cultura contemporanea sul territorio campano anche in questo momento delicato. La prima edizione di ‘Contemporaneamente’ rappresenta il tentativo di consolidare l’offerta culturale con l’appoggio delle principali istituzioni cittadine che, nonostante la chiusura temporanea imposta a musei e fondazioni, si affiancano all’iniziativa: Museo Madre, Fondazione Made in Cloister, Fondazione Morra, Fondazione Morra Greco, Fondazione Plart. Sannio protagonista con la presenza della galleria Casa Turese di Vitulano e la personale ‘Drop’ di Antonio Delli Carri della galleria Nuvole ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiè un’apertura collettiva di oltre 30 spazi percontemporanea campana che nei giorni 17-18-19 dicembre aprono le loro porte con l’intenzione di dare un segnale forte di coesione e per celebrare la vivacità della cultura contemporanea sul territorio campano anche in questo momento delicato. La prima edizione dirappresenta il tentativo di consolidare l’offerta culturale con l’appoggio delle principali istituzioni cittadine che, nonostante la chiusura temporanea imposta a musei e fondazioni, si affiancano all’iniziativa: Museo Madre, Fondazione Made in Cloister, Fondazione Morra, Fondazione Morra Greco, Fondazione Plart. Sannio protagonista con la presenza della galleria Casa Turese di Vitulano e la personale ‘Drop’ di Antonio Delli Carri della galleria Nuvole ...

