Basilio Petruzza e il suo "Esistiamo per non perderci" (Di martedì 15 dicembre 2020) Esistiamo per non perderci autopubblicato dall'autore Basilio Petruzza, è la dimostrazione di quanto il mondo dell'editoria, da sempre difficilmente penetrabile da nuovi autori, quelli non "rappresentati" da nessuno per intenderci, sia oggi più che mai, totalmente chiuso. "Ho ricevuto molti no", ha dichiarato l'autore, porte chiuse: "le grandi case editrici cercano il fenomeno", ma di fenomeni sugli scaffali non se ne trovano. Si trovano piuttosto i personaggi famosi, i soliti noti, i frequentatori di talk show, gli asserviti a quel potere che gli procura visibilità e vendite. Basilio Petruzza è un bravo scrittore, di quelli che meriterebbero di essere pubblicati, pubblicizzati, letti. È uno scrittore che non vuole essere politico, che non lancia messaggi, che non affronta tematiche ...

