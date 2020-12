Airborne Kingdom - recensione

Leggi su eurogamer

(Di martedì 15 dicembre 2020) In un mondo arido e deserto, dove le risorse scarseggiano, il mito diventa realtà. Grazie al ritrovamento di alcuni progetti perduti, nasce infatti un regno capace di solcare i cieli e trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Al giocatore dispetta il compito di garantire la crescita e la prosperità di questa città fluttuante, intessendo rapporti con gli abitanti della terra e raccogliendo risorse lì dove nessun altro può spingersi. The Wandering Band è uno studio indie che punta, letteralmente, in alto. Conha dato forma a un city builder in tempo reale, profondo per la quantità di risorse in gioco e unico per via delle fasi di esplorazione aerea. Sostituite la vecchia meccanica della nebbia di guerra con l'open world: viaggiando scoprirete avamposti, templi abbandonati, reami con ...