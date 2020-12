Zaia Preoccupato dagli Assembramenti: “Mi Sembra Chiaro che Non Abbiamo Più Paura di Morire” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, è Preoccupato dai numerosi AsSembramenti per fare shopping natalizio che si sono visti negli scorsi giorni. “Mi Sembra Chiaro che non Abbiamo più Paura di morire. Io non sono per uno stato di polizia, ma deve essere Chiaro a tutti che certi comportamenti hanno delle conseguenze” dichiara durante Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il governatore della Regione Veneto, Luca, èdai numerosiper fare shopping natalizio che si sono visti negli scorsi giorni. “Miche nonpiùdi morire. Io non sono per uno stato di polizia, ma deve esserea tutti che certi comportamenti hanno delle conseguenze” dichiara durante

