Veste la figlia di 3 anni con abiti costosissimi, il web la attacca. Ma la piccola è già una star di Instagram (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una mamma ha voluto rispondere a tutte le critiche ricevute per gli abiti costosissimi comprati a sua figlia, che ha solo 3 anni. Stando a quanto riportato dal Daily star Online, il guardaroba della piccola Sorenna avrebbe complessivamente un valore di 20.000 sterline, pari a circa 22.000 euro. Hena Paja, 33 anni, ha iniziato a vestire la sua bambina con abiti costosi e firmati fin dalla nascita. Sorenna ora ha 3 anni e può già vantare un guardaroba con oltre 400 outfit di Gucci, Moschino, Dior, Ralph Lauren, Burberry e altri famosissimi brand. Hena, che spera che la sua piccola possa diventare un giorno un’attrice di Hollywood, ha confessato che molte persone l’hanno criticata per questo aspetto, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una mamma ha voluto rispondere a tutte le critiche ricevute per glicomprati a sua, che ha solo 3. Stando a quanto riportato dal DailyOnline, il guardaroba dellaSorenna avrebbe complessivamente un valore di 20.000 sterline, pari a circa 22.000 euro. Hena Paja, 33, ha iniziato a vestire la sua bambina concostosi e firmati fin dalla nascita. Sorenna ora ha 3e può già vantare un guardaroba con oltre 400 outfit di Gucci, Moschino, Dior, Ralph Lauren, Burberry e altri famosissimi brand. Hena, che spera che la suapossa diventare un giorno un’attrice di Hollywood, ha confessato che molte persone l’hanno criticata per questo aspetto, ...

