Uomini e Donne, drastico cambiamento per l’ex tronista: di chi si tratta? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uomini e Donne l’ex tronista ha fatto un grandissimo cambiamento e nessuno ha potuto fare a meno di notarlo adesso che è nuovamente in tv. E’ stata una delle protagoniste del programma di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi diversi anni fa, oggi dopo un lungo periodo lontana dai riflettori è tornata in tv da poco per una nuova avventura. La giovane che al momento è dentro la casa del Grande Fratello ha fatto un drastico cambiamento che tutti quanti hanno notato e che da giorni è stato portato anche all’attenzione del web. Prima di scoprire di chi si tratta, vi diciamo che la sua entrata nel reality di Canale Cinque è stata con il botto, visto che fin da subito ha litigato con Tommaso Zorzi e poi con Giulia Salemi. Avete ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha fatto un grandissimoe nessuno ha potuto fare a meno di notarlo adesso che è nuovamente in tv. E’ stata una delle protagoniste del programma di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi diversi anni fa, oggi dopo un lungo periodo lontana dai riflettori è tornata in tv da poco per una nuova avventura. La giovane che al momento è dentro la casa del Grande Fratello ha fatto unche tutti quanti hanno notato e che da giorni è stato portato anche all’attenzione del web. Prima di scoprire di chi si, vi diciamo che la sua entrata nel reality di Canale Cinque è stata con il botto, visto che fin da subito ha litigato con Tommaso Zorzi e poi con Giulia Salemi. Avete ...

chetempochefa : 'il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo e l'odio nei confronti delle donne,pensare che le donne siano inferiori r… - LinoGuanciale : Da 70 anni al fianco dei rifugiati, da 70 anni sul campo. Oggi #UNHCR celebra 70 anni di attività. Grazie alle donn… - mariaederaM5S : Al personale sanitario impegnato contro il #Covid andranno 40 degli 80 mln restituiti da bilancio @Montecitorio. Lo… - carmenorlacchio : RT @Pontifex_it: Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vicini agl… - _sof00 : Per quanto io abbia trovato il suo cambio repentino un po’ veloce e incoerente manco stesse a uomini e donne, è anc… -