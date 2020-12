“Una perdita enorme per il mondo intero”. Lutto nella letteratura: addio al grande scrittore (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lo scrittore inglese John Le Carré, noto per i suoi romanzi di spionaggio, e morto all’età di 89 anni, stroncato da una polmonite Lo ha reso noto il suo agente. La famiglia ha confermato che Le Carré è morto di polmonite al Royal Cornwall Hospital, a Treliske, la notte di sabato. La malattia, si legge in un comunicato della sua agenzia letteraria, non era collegata al Covid-19. Lascia la moglie Jane e 4 figli. “Per sei decenni – si legge nella nota – John Le Carré (il cui vero nome era David Cornwell, ndr) ha dominato le classifiche dei bestseller con il suo monumentale corpus di opere”. Attraverso il suo personaggio George Smiley, ha descritto in moltissimi romanzi gli intrighi spionistici della guerra fredda, forte di una personale esperienza come agente dei servizi segreti britannici. La fama mondiale giunse quando aveva 32 anni, nel 1963, con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Loinglese John Le Carré, noto per i suoi romanzi di spionaggio, e morto all’età di 89 anni, stroncato da una polmonite Lo ha reso noto il suo agente. La famiglia ha confermato che Le Carré è morto di polmonite al Royal Cornwall Hospital, a Treliske, la notte di sabato. La malattia, si legge in un comunicato della sua agenzia letteraria, non era collegata al Covid-19. Lascia la moglie Jane e 4 figli. “Per sei decenni – si leggenota – John Le Carré (il cui vero nome era David Cornwell, ndr) ha dominato le classifiche dei bestseller con il suo monumentale corpus di opere”. Attraverso il suo personaggio George Smiley, ha descritto in moltissimi romanzi gli intrighi spionistici della guerra fredda, forte di una personale esperienza come agente dei servizi segreti britannici. La fama mondiale giunse quando aveva 32 anni, nel 1963, con il ...

