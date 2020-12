The Callisto Protocol e il confronto con Dead Space: parlano gli sviluppatori di Striking Distance (Di lunedì 14 dicembre 2020) I fan di Dead Space sognano un nuovo gioco della serie, ma di recente, l'annuncio di un titolo tutto nuovo potrebbe riempire il vuoto lasciato dal franchise di Visceral Games. Striking Distance ha annunciato The Callisto Protocol ai The Game Awards, un progetto guidato dal co-creatore di Dead Space Glen Schofield e un team composto da molti ex sviluppatori di Dead Space. Questo, e il fatto che il gioco abbia un'ambientazione survival horror sci-fi, ha portato a molti confronti tra le due IP. Parlando di recente in un'intervista con VG247, Steve Papoutsis, chief development officer di Striking Distance (che era anche amministratore delegato presso lo sviluppatore di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) I fan disognano un nuovo gioco della serie, ma di recente, l'annuncio di un titolo tutto nuovo potrebbe riempire il vuoto lasciato dal franchise di Visceral Games.ha annunciato Theai The Game Awards, un progetto guidato dal co-creatore diGlen Schofield e un team composto da molti exdi. Questo, e il fatto che il gioco abbia un'ambientazione survival horror sci-fi, ha portato a molti confronti tra le due IP. Parlando di recente in un'intervista con VG247, Steve Papoutsis, chief development officer di(che era anche amministratore delegato presso lo sviluppatore di ...

