Tante le Bufale sui vaccini Covid dei no-vax

Leggi su udine20

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Vi sottoponiamo alcune delle più diffuseriguardo al vaccino per il. A spiegarle e smentirle è il dottor Eric Yager, professore associato di Microbiologia del Center for Biopharmaceutical Education & Training dell’Albany College of Pharmacy and Health Sciences, con alle spalle oltre 25 pubblicazioni su riviste peer-reviewed e più di 15 anni di esperienza nei settori della virologia, immunologia, terapie a base di anticorpi, antivirali e. Bufala numero 1: icontengano sostanze non sicure. In passato, la teoria si basava sul fatto che icontenessero mercurio, ma in questo 2020 l’attenzione si è concentrata sulla formaldeide, sostanza che può essere pericolosa ad alte concentrazioni ma che nel processo di produzione dei ...