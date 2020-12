Suad Amiry | “Momento giusto per uno Stato di Palestina”

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La scrittrice: “Con l’uscita di scena di Trump questo è il momento per progettare unodi“Questa è la congiuntura storica perfetta per rilanciare il progetto di unodi Palestina, deviando dal percorso politico aperto da Trump”., architetto e scrittrice palestinese, nota in Italia con quasi dieci pubblicazioni,… L'articolo Corriere Nazionale.

doyaksec : #SCRITTORI #SUADAMIRY #SIRIA #MEDIORIENTE #FrancescoMarilungo “I luoghi. #Damasco, #Ramallah, #Gerusalemme, #Giaffa… -

Ultime Notizie dalla rete : Suad Amiry

Corriere Nazionale

Suad Amiry, architetto e scrittrice palestinese, nota in Italia con quasi dieci pubblicazioni, dialoga con l’agenzia Dire (www.dire.it) dopo la Conferenza ad Assisi per il “riconoscimento dello Stato ...L'autrice di 'Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea’ sottolinea come l'uscita di scena di Trump sia ideale per mettere fine ai suoi accordi con Israele ...