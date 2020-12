Stefano Bettarini ironizza sulla sfida degli ascolti persa dal Gf Vip contro The Voice Senior (Di lunedì 14 dicembre 2020) The Voice Senior ha battuto di nuovo il Gf Vip nella gara degli ascolti del venerdì sera: un ottimo risultato per il talent di Rai1 che sta mettendo in difficoltà lo storico reality . C'è qualcuno che ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Theha battuto di nuovo il Gf Vip nella garadel venerdì sera: un ottimo risultato per il talent di Rai1 che sta mettendo in difficoltà lo storico reality . C'è qualcuno che ...

whatfuckup : Dayane senza carattere? Detto da uno che è ricordato per: Tommy Tommy, camomilla e altre frasi le quali preferisco… - Giusidii : Ex/flirt di Dayane Mello: Stefano Sala Mario Balotelli Stefano Bettarini Carlo Gussalli Beretta Gianmaria Antin… - nmrpmc : alexa play rcamado by stefano bettarini - cutiepiesnvpe : oddio ho letto un tweet e mi è venuto un flash avevo completamente dimenticato che Stefano Bettarini era stato in c… - infoitcultura : The Voice Senior batte di nuovo il Grande Fratello Vip | Stefano Bettarini lancia una mega frecciatina al reality -