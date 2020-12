Star Wars: Hayden Christensen è un terrificante Darth Vader nel poster di Obi-Wan Kenobi creato da BossLogic (Di martedì 15 dicembre 2020) Hayden Christensen è nuovamente Darth Vader nello spettacolare poster della serie Obi-Wan Kenobi creato da BossLogic ispirandosi a Star Wars. Hayden Christensen ritornerà nell'universo di Star Wars in occasione della serie Obi-Wan Kenobi e ora BossLogic ha creato uno spettacolare poster che mostra l'attore nuovamente nel ruolo di Anakin Skywalker. L'immagine è stata condivisa su Instagram dall'artista che ha ammesso, nella didascalia del suo ritratto di Darth Vader, che non vede l'ora di rivedere l'attore nello show prodotto per Disney+. La serie ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020)è nuovamentenello spettacolaredella serie Obi-Wandaispirandosi aritornerà nell'universo diin occasione della serie Obi-Wane orahauno spettacolareche mostra l'attore nuovamente nel ruolo di Anakin Skywalker. L'immagine è stata condivisa su Instagram dall'artista che ha ammesso, nella didascalia del suo ritratto di, che non vede l'ora di rivedere l'attore nello show prodotto per Disney+. La serie ...

