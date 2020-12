Neymar, il padre: “Il tackle era violento. Serve il Var per vedere questo?” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Neymar da Silva, padre dell'attaccante del PSG Neymar , ha parlato dell'infortunio di suo figlio, accusato nella partita del campionato francese con il Lione (0: 1) che comunque è stato meno grave del previsto. ""Dannazione, fino a quando? Ne abbiamo parlato tanto, abbiamo enfatizzato tanto questo eccesso di violenza! Perché non fermarlo subito, al primo fallo? Perché aspettare il settimo, l'ottavo, il nono? Dobbiamo guardare il VAR per vedere che è un'espulsione?? Abbiamo bisogno che il VAR noti un'entrata violenta come questa? ... Un giocatore entra con una forbice irresponsabile, violenta, lateralmente, attraversa lo spazio fisico di un altro, senza nemmeno concedergli un'opzione di difesa.... Non abbiamo valutato questo durante tutta la partita in cui Neymar ha subito la tradizionale rotazione di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020)da Silva,dell'attaccante del PSG, ha parlato dell'infortunio di suo figlio, accusato nella partita del campionato francese con il Lione (0: 1) che comunque è stato meno grave del previsto. ""Dannazione, fino a quando? Ne abbiamo parlato tanto, abbiamo enfatizzato tanto questo eccesso di violenza! Perché non fermarlo subito, al primo fallo? Perché aspettare il settimo, l'ottavo, il nono? Dobbiamo guardare il VAR perche è un'espulsione?? Abbiamo bisogno che il VAR noti un'entrata violenta come questa? ... Un giocatore entra con una forbice irresponsabile, violenta, lateralmente, attraversa lo spazio fisico di un altro, senza nemmeno concedergli un'opzione di difesa.... Non abbiamo valutato questo durante tutta la partita in cuiha subito la tradizionale rotazione di ...

infoitsport : Fallo killer e rosso, Neymar fuori in barella! Il padre sbotta “quando finirà questa violenza?” [VIDEO] - ItaSportPress : Neymar, il padre: 'Il tackle era violento. Serve il Var per vedere questo?' - - infoitsport : Neymar esce in barella e suo padre esplode: “Su di lui la solita insalata di fallacci violenti. Fino a quando sarà… - infoitsport : Infortunio Neymar, padre furioso: 'Serve il Var per vedere questa violenza?' - infoitsport : Infortunio Neymar, la rabbia del padre: 'Gli arbitri incentivano la violenza' -