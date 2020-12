Napoli, positivo con sintomi tra la folla: multe anche a negozi e non residenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) È un bilancio di trasgressioni e infrazioni quello che emerge dopo il primo weekend in zona arancione a Napoli. Nel capoluogo gli agenti della Polizia Municipale hanno comminato circa 50 multe. Scoperto anche un cittadino positivo con sintomi. che girava fra la folla del centro storico come se niente fosse. Napoli, negozi troppo affollati e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) È un bilancio di trasgressioni e infrazioni quello che emerge dopo il primo weekend in zona arancione a. Nel capoluogo gli agenti della Polizia Municipale hanno comminato circa 50. Scopertoun cittadinocon. che girava fra ladel centro storico come se niente fosse.troppo afti e L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

