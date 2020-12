Mercoledì la camera ardente per Fiorenzo Alfieri a Palazzo Civico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mercoledì 16 dicembre, dalle ore 10 alle 20, sarà possibile portare l’ultimo saluto a Fiorenzo Alfieri nella Sala Marmi di Palazzo di Città, dove sarà allestita la camera ardente. Per ricordarlo e rendergli omaggio, la sera di Mercoledì sarà proiettata sulla facciata della Mole Antonelliana la scritta “Grazie Fiorenzo” e il giorno successivo, giovedì 17 dicembre, le Luci d’Artista resteranno accese per tutta la giornata. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 dicembre 2020)16 dicembre, dalle ore 10 alle 20, sarà possibile portare l’ultimo saluto anella Sala Marmi didi Città, dove sarà allestita la. Per ricordarlo e rendergli omaggio, la sera disarà proiettata sulla facciata della Mole Antonelliana la scritta “Grazie” e il giorno successivo, giovedì 17 dicembre, le Luci d’Artista resteranno accese per tutta la giornata. L'articolo proviene da Nuova Società.

