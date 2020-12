Matera, ubriaco fa danni nel Pronto soccorso: arrestato 39enne (Di lunedì 14 dicembre 2020) Matera - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, con le accuse di lesioni personali e danneggiamento aggravato. Trovato ubriaco in strada, l'uomo è stato trasferito in ospedale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020)- Un uomo di 39 anni è statodalla Polizia, a, con le accuse di lesioni personali e danneggiamento aggravato. Trovatoin strada, l'uomo è stato trasferito in ospedale ...

AnsaBasilicata : Ubriaco, fa danni nel Pronto soccorso di Matera: arrestato. L'uomo aveva litigato con la compagnia e aveva bevuto… - LaGazzettaWeb : Matera, ubriaco fa danni nel Pronto soccorso: arrestato 39enne - TuttoH24 : Ieri sera a Matera, agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 39enne in flagranza di reato per lesioni perso… - Trmtv : Arrestato a Matera dalla Polizia: ubriaco, dà in escandescenze per strada e poi al Pronto Soccorso - SassiLive : +++UBRIACO MATERANO MOLESTA I PASSANTI, AGGREDISCE I POLIZIOTTI IN VIA NAZIONALE E POI SI SCAGLIA CONTRO APPARECCHI… -