'Live – Non è la D'Urso', Paolo Brosio ascolta (finalmente) l'audio "compromettente" sulla fidanzata Maria Laura De Vitis, poi lei si sottopone alla macchina della verità e… (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non si placa il chiacchiericcio su una delle coppie più in vista del momento, ovvero quella formata dall'ex concorrente del Gf Vip 5 Paolo Brosio e dalla sua giovanissima ragazza Maria Laura De Vitis. Nei giorni scorsi, si era discusso sul fatto che Maria Laura stesse con Paolo unicamente per trovare visibilità. La ragazza, infatti, mentre Brosio era nella Casa, era stata paparazzata con Diego Granese, imprenditore di Milano. La settimana scorsa, a Live – Non è la D'Urso, Barbara D'Urso aveva svelato l'esistenza di un audio che sarebbe andato a sfavore della De Vitis. La ragazza si era difesa spiegando che si trattava di un audio di una telefonata registrata in cui lei si sarebbe ...

