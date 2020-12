L’analisi sui sorteggi di Champions League: Juventus ancora una volta fortunata. Strada in salita per Atalanta e Lazio ma… (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si sono da poco conclusi i sorteggi della Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo e cresce l’attesa in vista degli ottavi di finale. Sono tante le squadre in grado di poter lottare per la vittoria finale: le candidate principali sono Bayern Monaco e Liverpool. Altre squadre sono ben attrezzate, ma non stanno di certo entusiasmando: stiamo parlando di Manchester City, Barcellona, Real Madrid e lo stesso Psg. Possibili outsider Juventus e Altetico Madrid, possono regalare soddisfazioni Lazio e Atalanta. L’avversaria della Juventus E’ andata benissimo alla Juventus, i bianconeri si confermano ancora una volta fortunati in fase di sorteggio: è successo anche nelle ultime stagioni. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si sono da poco conclusi idella, la competizione entra sempre più nel vivo e cresce l’attesa in vista degli ottavi di finale. Sono tante le squadre in grado di poter lottare per la vittoria finale: le candidate principali sono Bayern Monaco e Liverpool. Altre squadre sono ben attrezzate, ma non stanno di certo entusiasmando: stiamo parlando di Manchester City, Barcellona, Real Madrid e lo stesso Psg. Possibili outsidere Altetico Madrid, possono regalare soddisfazioni. L’avversaria dellaE’ andata benissimo alla, i bianconeri si confermanounafortunati in fase dio: è successo anche nelle ultime stagioni. Il ...

