La Brexit sta trasformando Johnson in un piccolo Trump d’Oltremanica

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’affairesembra ormai una di quelle serie tv che si rinnovano stagione dopo stagione, tra colpi di scena più o meno forzati e finali che anche quando sembrano in dirittura d’arrivo, poi vengono rinviati per l’ennesima volta. Nel weekend doveva esserci la deadline per concludere i negoziati sul nuovo accordo commerciale in vigore dal 2021, ma come ormai da tradizione il dialogo si è concluso con un nulla di fatto e la possibilità di un’uscita britannica dall’Unione europea con un no deal si fa sempre più concreta. Anche perché i rapporti non sono per niente amichevoli, come dimostra quando sta succedendo nel canale della Manica. (Photo by Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images) Tra i punti di stallo nella negoziazione c’è la richiesta europea di divieto di concorrenza sleale da parte delle aziende britanniche, con annessa comunanza di indirizzi per quanto ...