Il caffè va a male? Come prolungare la durata del caffè

(Di lunedì 14 dicembre 2020) I torrefattori generalmente etichettano i loro sacchetti dicon la dicitura “tostato il …” che indica quando i chicchi sono stati tostati. Seè stato fatto una settimana prima, sei fortunato: è unfresco! Ma molte volte, i negozianti accantonano ilper un periodo di tempo molto più lungo. Per tanti di noi, la giornata non inizia fino a quando non si è bevuta una tazzina di, ma allo stesso tempo niente fa partire la mattinata con il piede sbagliatouna tazza dipriva di quel sapore e aroma che fa funzionare il nostro motore mentale. È importante sapere quanto durano i chicchi die quello macinato, nonché ...