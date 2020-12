Droga, maxi operazione della polizia: 21 perquisizioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lucca 14 dicembre 2020 - Da qualche ora, la polizia di Stato sta conducendo una maxi operazione nei confronti di un'associazione a delinquere di marocchini ed italiani dediti allo spaccio di cocaina ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lucca 14 dicembre 2020 - Da qualche ora, ladi Stato sta conducendo unanei confronti di un'associazione a delinquere di marocchini ed italiani dediti allo spaccio di cocaina ...

Droga, maxi operazione della polizia: 21 perquisizioni

Sono sei le persone da sottoporre a custodia cautelare e 21 le perquisizioni da eseguire su altrettanti indagati.

DROGA, maxi operazione tra Velletri, Lariano e Artena: 6 gli arresti. Coinvolti anche gli accusati della morte di Willy

L'elicottero che ha svegliato diversi veliterni lasciava già presagire che ci fosse qualcosa in atto e la conferma è arrivata questa mattina all'alba, quando si è appreso che i Carabinieri del Comando ...