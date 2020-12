Cyberpunk 2077 ha deciso: la pizza con l'ananas è reato! (Di lunedì 14 dicembre 2020) A volte gli sviluppatori usano la loro piattaforma per discutere o far luce su argomenti importanti e spesso controversi del mondo reale. E sembra che CDPR abbia fatto lo stesso con Cyberpunk 2077, poiché un un easter egg trovato da un fan spiega la posizione dello studio su un argomento molto serio. Durante l'avventura di Cyberpunk 2077, i giocatori scansioneranno frequentemente i nemici. Questo può fornire un'idea di ciò di cui sono capaci, di come possono essere sconfitti, ma informa anche di quale tipo di crimini sono ricercati. Questo easter egg di cui vi parliamo è stato trovato proprio con una scansione. L'easter egg chiarisce che, almeno a Night City, l'ananas non va assolutamente bene sulla pizza. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) A volte gli sviluppatori usano la loro piattaforma per discutere o far luce su argomenti importanti e spesso controversi del mondo reale. E sembra che CDPR abbia fatto lo stesso con, poiché un un easter egg trovato da un fan spiega la posizione dello studio su un argomento molto serio. Durante l'avventura di, i giocatori scansioneranno frequentemente i nemici. Questo può fornire un'idea di ciò di cui sono capaci, di come possono essere sconfitti, ma informa anche di quale tipo di crimini sono ricercati. Questo easter egg di cui vi parliamo è stato trovato proprio con una scansione. L'easter egg chiarisce che, almeno a Night City, l'non va assolutamente bene sulla. Leggi altro...

