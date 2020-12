Cyberpunk 2077 con gravi problemi su PS4 e Xbox One: la colpa è anche di Sony e Microsoft (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è uscito da qualche giorno ed i giocatori si sono addentrati per le caotiche vie di Night City. Sfortunatamente per alcuni, le versioni del gioco per PlayStation 4 e Xbox One lasciano molto a desiderare, soprattutto per i problemi grafici e bug che vanno a influenzare negativamente il gameplay. Questa mattina CD Projekt RED si è scusata con i giocatori e ha affermato che sta lavorando alacremente per pubblicare al più presto diverse patch correttive. Resta il fatto che per ora i giocatori hanno speso 70 euro per un titolo che fa molta fatica a girare sulle console precedenti. A quanto pare però la colpa non è solo da imputare allo studio ma anche a Microsoft e Sony che hanno dato il via libera alla pubblicazione. Secondo quanto riportato ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)è uscito da qualche giorno ed i giocatori si sono addentrati per le caotiche vie di Night City. Sfortunatamente per alcuni, le versioni del gioco per PlayStation 4 eOne lasciano molto a desiderare, soprattutto per igrafici e bug che vanno a influenzare negativamente il gameplay. Questa mattina CD Projekt RED si è scusata con i giocatori e ha affermato che sta lavorando alacremente per pubblicare al più presto diverse patch correttive. Resta il fatto che per ora i giocatori hanno speso 70 euro per un titolo che fa molta fatica a girare sulle console precedenti. A quanto pare però lanon è solo da imputare allo studio mache hanno dato il via libera alla pubblicazione. Secondo quanto riportato ...

zazoomblog : Cyberpunk 2077: più attenzione alle versioni PS4 e Xbox One che avete pubblicizzato per 8 anni? Davvero?! -… - eccoda : Sperando non diventi 'ET per Atari' del nuovo millennio. La tumultuosa uscita di “Cyberpunk 2077” - MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk con gravi problemi su #PS4 e #XboxOne. La colpa è anche di #Sony e #Microsoft. - Eurogamer_it : #Cyberpunk con gravi problemi su #PS4 e #XboxOne. La colpa è anche di #Sony e #Microsoft. - ForbesItalia : La più grande bolla Next Gen. #Cyberbug2077 -