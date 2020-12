Covid, una famiglia distrutta in meno di 20 giorni. Muoiono i genitori e un figlio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massarosa (Lucca), 14 dicembre 2020 - Una famiglia azzerata dal Covid. Uno strazio unico da quando la pandemia ha colpito la Versilia. Ieri anche il cuore di Carmela Petillo, 67 anni, si è arreso, ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massarosa (Lucca), 14 dicembre 2020 - Unaazzerata dal. Uno strazio unico da quando la pandemia ha colpito la Versilia. Ieri anche il cuore di Carmela Petillo, 67 anni, si è arreso, ...

CarloCalenda : Possiamo pensare che le maxi risse tra ragazzi abbiano a che fare con isolamento Covid etc.. personalmente propendo… - pdnetwork : Che vergogna. Dopo una serie di segnalazioni di massa da parte dei negazionisti del Covid, la pagina Facebook della… - Agenzia_Ansa : 'Una carezza per il compleanno a papà ricoverato'. L'infermiera raccoglie l'appello lanciato sui social #covid… - lorellafr : RT @JuvMania: #AndreaAgnelli: “#Dybala ha vissuto un periodo difficile da quando ha contratto il #Covid. Ho sentito il suo amore per la #Ju… - tosochris : RT @franciungaro: L’#organizzazione #post Covid-19? Più #flessibile, ma a rischio #involuzione. Da evitare il ritorno a vecchi #schemi #ger… -