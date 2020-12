Conte dà il via alla verifica e Berlusconi apre alla convergenza (Di lunedì 14 dicembre 2020) La delega ai servizi segreti al Partito democratico e il Viminale al Movimento Cinque Stelle. Secondo quanto riporta La Stampa, questa sarebbe la prima bozza del possibile accordo di maggioranza in vista del rimpasto che potrebbe realizzarsi a gennaio, dopo la verifica di governo che parte oggi con le prime consultazioni di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio vedrà alle 16.30 la delegazione dei Cinque Stelle e subito dopo quella del Pd. Nei prossimi giorni, gli altri partiti. Oltre ai capidelegazione e ai capigruppo, il premier ha chiesto che siano presenti anche i leader Nicola Zingaretti, Matteo Renzi e per i grillini l’invito sarà esteso anche a Luigi Di Maio. Sul tavolo c’è anche il lavoro sul Recovery Plan e la governance del piano da realizzare con i 209 miliardi in arrivo da Bruxelles. La prima preoccupazione è il via libera ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 dicembre 2020) La delega ai servizi segreti al Partito democratico e il Viminale al Movimento Cinque Stelle. Secondo quanto riporta La Stampa, questa sarebbe la prima bozza del possibile accordo di maggioranza in vista del rimpasto che potrebbe realizzarsi a gennaio, dopo ladi governo che parte oggi con le prime consultazioni di Giuseppe. Il presidente del Consiglio vedrà alle 16.30 la delegazione dei Cinque Stelle e subito dopo quella del Pd. Nei prossimi giorni, gli altri partiti. Oltre ai capidelegazione e ai capigruppo, il premier ha chiesto che siano presenti anche i leader Nicola Zingaretti, Matteo Renzi e per i grillini l’invito sarà esteso anche a Luigi Di Maio. Sul tavolo c’è anche il lavoro sul Recovery Plan e la governance del piano da realizzare con i 209 miliardi in arrivo da Bruxelles. La prima preoccupazione è il via libera ...

