Chi era Giuseppe Lanza di Scalea, l'ex compagno di Alba Parietti? Ecco chi era Giuseppe Lanza di Scalea, l'ex compagno di Alba Parietti Giuseppe Lanza di Scalea in passato è stato legato sentimentalmente ad Alba Parietti, i due sono stati insieme circa sette anni. Nato a Palermo il 18 gennaio 1946, l'ex compagno della showgirl è morto lo scorso 11 ottobre 2020 all'età di 74 anni. Discendeva da una delle famiglie nobili più note della città. Dopo aver compiuto 18 anni Giuseppe Lanza di Scale lasciò la sua amata Palermo per trasferirsi a Milano, dove si è laureato in Psicologia. Dopo la laurea si è trasferito a Roma e ha aperto una società di distribuzione cinematografica,

