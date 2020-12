BCE | Panetta | con Next Generation EU PIL italiano su di 3 | 5 punti percentuali

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dovrà essere la crescita, e non “l’alchimia finanziaria”, a garantire la sostenibilità del debito e “creare le condizioni per un futuro di prosperità”. È quanto ha affermato da Fabio, componente del Comitato esecutivo della BCE, nel sul intervento al Rome Investment Forum organizzato da Febaf. Per, infatti, le politiche monetarie e di bilancio dovranno restare espansive a lungo ma “dobbiamo resistere alla tentazione di intraprendere scorciatoie dense di pericoli”, con riferimento alle ipotesi delle scorse settimane che proponeva una cancellazione del debito dopo la crisi da Covid-19. “Le politiche fiscali devono privilegiare gli investimenti produttivi, al fine di innalzare la crescita potenziale”, ha aggiunto. Quanto al pianoEu per il componente del Comitato esecutivo ...