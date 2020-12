Banche | con le nuove regole Ue da gennaio sarà “inadempiente” chi è in arretrato di 90 giorni Più difficile ottenere prestiti e finanziamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) A Bruxelles c’è qualcosa che unisce e fa tremare insieme, imprese e cittadini. E’ il nuovo regolamento europeo sui crediti deteriorati, ossia queierogati dalleche rischiano di non essere più restituiti, o di esserlo solo in parte, a causa delle difficoltà dei debitori. Lenorme prevedono la svalutazione automatica nei bilanci bancari dei crediti in default, definiti tali dopo 90di ritardo di pagamento per un ammontare pari a 100 euro per le persone fisiche e 500 euro per le imprese. Il nuovo testo, che entrerà in vigore a2021, si applicherà a tutte le sofferenze in bilancio. L’impatto sui conti degli istituti di credito è tutto da verificare e porterà in dote una nuova stretta creditizia. Una vera spada di Damocle, definita in gergo ...