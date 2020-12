Banca MPS sigla accordo con CNA per accesso agevolazioni fiscali (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banca MPS sigla un accordo con la CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che garantisce un supporto concreto agli associati per la fruizione dei benefici fiscali offerti dal Decreto Rilancio. Il pacchetto di misure predisposto dalla Banca include, a condizioni particolarmente competitive, una apertura di credito della durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta che potrà maturare per effetto delle opere realizzate, oltre che dell’apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’associato. La Banca offre inoltre una soluzione per l’acquisto dei crediti fiscali, attraverso la quale il cliente trasferisce il credito ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) –MPSuncon la CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che garantisce un supporto concreto agli associati per la fruizione dei beneficiofferti dal Decreto Rilancio. Il pacchetto di misure predisposto dallainclude, a condizioni particolarmente competitive, una apertura di credito della durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta che potrà maturare per effetto delle opere realizzate, oltre che dell’apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’associato. Laoffre inoltre una soluzione per l’acquisto dei crediti, attraverso la quale il cliente trasferisce il credito ...

St0neAnge1 : RT @Gio_Caian: @Maurizio______ @doudeelle @lasorelladiKarl @Alitalia @Banca_MPS E siccome il tempo non è clemente non hanno neanche i bonus… - Gio_Caian : @Maurizio______ @doudeelle @lasorelladiKarl @Alitalia @Banca_MPS E siccome il tempo non è clemente non hanno neanch… - edomingardi : @Maurizio______ @doudeelle @lasorelladiKarl @Alitalia @Banca_MPS Quanto abbiamo speso per i banchi a rotelle? - Maurizio______ : @doudeelle @lasorelladiKarl La Germania non ha @Alitalia e @Banca_MPS - Banca_MPS : La diffusione dei vaccini negli #USA, le misure restrittive in Germania e i dubbi sul tema #Brexit causano incertez… -