Assassin’s Creed | Marion Cotillard contestò alcuni aspetti della sceneggiatura

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 dicembre 2020), protagonista femminile di Assassin's, non apprezzò certe modifiche allaprima delle riprese., protagonista femminile di Assassin's, non apprezzò certe modifiche allaprima delle riprese. Lei aveva infatti firmato per una specifica versione del film, sulla base anchesua precedente collaborazione con il regista Justin Kurzel e l'attore Michael Fassbender, e quando ricevette una nuova stesura lei fece presente al cineasta quanto questa avesse poco da spartire con il progetto che le era stato presentato. Kurzel concordò, e così i due lavorarono insieme per far sì che le revisioni fossero in linea con la visione originale dei diretti interessati. Assassin's ...