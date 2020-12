Appuntamenti e scadenze: settimana del 14 dicembre 2020 (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 14/12/2020Appuntamenti: OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Interno Rome Investment Forum 2020 – Settima edizione, in streaming, del Forum organizzato da Banche Assicurazioni Finanza (FeBAF), con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo. Molte le figure di spicco che interverranno. Aprirà l’evento Luigi Abete e a seguire il Presidente Conte (fino a martedì 15/12/2020) Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Energia che terranno una videoconferenza informale per discutere dell’integrazione del sistema energetico nell’UE Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 18/12/2020) 14.30 – ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 14/12/: OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Interno Rome Investment Forum– Settima edizione, in streaming, del Forum organizzato da Banche Assicurazioni Finanza (FeBAF), con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo. Molte le figure di spicco che interverranno. Aprirà l’evento Luigi Abete e a seguire il Presidente Conte (fino a martedì 15/12/) Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Energia che terranno una videoconferenza informale per discutere dell’integrazione del sistema energetico nell’UE Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 18/12/) 14.30 – ...

