Amici 20 | nasce un nuovo amore tra i concorrenti | ecco chi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il daytime di oggi Oggi 14 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘20’ su Italia Uno alle ore 19.le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. EVANDRO CON LA PETTINELLI Il cantante Evandro ha fatto la sua prima esibizione gestita in settimana con Anna Pettinelli. Il cantante è passato nella sua squadra in quanto Rudy Zerbi crede fermamente che dopo le varie lamentele riguardo alle assegnazioni dei brani, lui non sia giusto per Evandro, così Rudy ha lasciato la patata bollente o ad Arisa o ad Anna Pettinelli. Dopo aver parlato con entrambe riguardo al suo percorso, Evandro ha scelto la conduttrice radiofonica. Evandro oggi si è esibito col brano “Blackbird” dei Beatles, accompagnato dalla sua fedele chitarra. Per l’emozione, Evandro ha stonato più volte e questo particolare non è passato inosservato ad entrambi ...