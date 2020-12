Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020)DEL 13 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA SALARIA NEL TERRITORIO DELLA SABINA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE DI BORGO QUINZIO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA TRAM 2, A CAUSA DI GUASTO ALLA RETE ELETTRICA I CONVOGLI SONO SOSTITUITI DA BUS; IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO DI CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA LA STATALE UMBRO LAZIALE TRA IL KM 59+500 ED IL KM 60+600 TRA GLI SVINCOLI DI VITERBO NORD E IL BIVIO PER LA PROVINCIALE TUSCANESE; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL ...