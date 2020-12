Scoperta serra di marijuana in casa, arrestato tabaccaio e il suo complice (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Spaccio di sostanze stupefacenti, due arresti a Milano. Nei guai sono finiti un tabaccaio 34enne , che lavora con il padre in un una rivendita in zona Città Studi, insieme ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Spaccio di sostanze stupefacenti, due arresti a Milano. Nei guai sono finiti un34enne , che lavora con il padre in un una rivendita in zona Città Studi, insieme ...

StabiaChannel : #Cronaca #Sant'Antonio Abate - Scoperta serra attrezzata per la coltivazione di marijuana, arrestati due giovani fr… - ilmetropolitan : #Arezzo. Scoperta #serra in casa per produzione #cannabis. Un arresto - - AnsaSicilia : Scoperta piantagione marijuana ad Altofonte, un arresto. Serra con 400 piante in edificio abbandonato | #ANSA - Roma_H_24 : Via Nemorense, scoperta una serra di cannabis e marijuana in un appartamento - - Roma_H_24 : Via Nemorense, scoperta una serra di cannabis e marijuana in un appartamento - -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta serra Scoperta serra di marijuana in casa, arrestato tabaccaio e il suo complice Il Giorno Scoperta serra di marijuana in casa, arrestato tabaccaio e il suo complice

Nell'appartamento sono state trovate 27 piante di marijuana in fioritura, con tanto di impianto di illuminazione ed areazione ...

La tabella di marcia dei vaccini

di A.De Gregorio, E.Rosaspina, E.Serra, F.Visentin Le dottorande sono le più esposte, perché hanno un rapporto stretto con il docente di riferimento e dipendono da lui per il futuro. Ma tra paura, pud ...

Nell'appartamento sono state trovate 27 piante di marijuana in fioritura, con tanto di impianto di illuminazione ed areazione ...di A.De Gregorio, E.Rosaspina, E.Serra, F.Visentin Le dottorande sono le più esposte, perché hanno un rapporto stretto con il docente di riferimento e dipendono da lui per il futuro. Ma tra paura, pud ...