Processo Salvini: Di Maio chiamato a testimoniare (Di domenica 13 dicembre 2020) Il caso Gregoretti tiene banco in Italia e non solo. Salvini è stato chiamato a testimoniare nella giornata di ieri: ecco quindi la svolta. di Maio (web source)Continuano le testimonianze relative al caso Gregoretti. Ricordiamo infatti che l'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è indagato per il sequestro di 116 persone nel cuore del Mar Mediterraneo. Infatti i migranti furono salvati dalla nave di carico Gregoretti nel mezzo del loro viaggio verso la 'salvezza' dalla guerra in Libia, ma lo stesso leader della Lega voleva negare loro lo sbarco.

